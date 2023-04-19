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Президент ВФП Сальников — о санкциях: у нас есть сценарий развития, мы на правильном пути

Президент ВФП Сальников — о санкциях: у нас есть сценарий развития, мы на правильном пути
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что возможный пропуск Олимпиады-2024 в Париже не станет большим ударом для российских пловцов.

«У нас есть сценарий собственного развития. Я считаю, что мы на правильном пути. И не остановимся, даже если не получится выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Думаю, что на следующей выступим, но и сейчас надежда по-чистому попасть на Игры ещё не исчезла.

Понимает ли ФИНА, что без участия наших спортсменов уровень конкуренции на соревнованиях снижается? Это вопрос к ФИНА. Да, я считаю, что отсутствие конкуренции всегда снижает зрелищность и значимость соревнований. У них другие аргументы. Политика настолько сильно вмешалась в спорт, что сейчас идёт задача сохранения собственного реноме. Если не приедут десятки стран, Международной федерации водных видов спорта может быть нанесен серьёзный ущерб. Думаю, что и в ФИНА мысли на эту тему присутствуют», — сказал Сальников в интервью «Татар-информ».

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