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«Нельзя огульно всех осуждать и объявлять предателями». Сальников — о смене гражданства

«Нельзя огульно всех осуждать и объявлять предателями». Сальников — о смене гражданства
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников призвал не вешать ярлыки на всех спортсменов, которые приняли решение сменить спортивное гражданство.

«С точки зрения профессионального подхода человек хочет продолжить выступать на высшем уровне, с этой стороны понятно. Есть условия и требования, некоторые из которых я считаю неуместными и невозможными. То, что сказано в рекомендациях МОК, неприемлемо. Это моё личное мнение. Гражданство меняют не только по политическим соображениям, бывает, люди переезжают, бывают семейные причины. Нельзя огульно всех осуждать и объявлять предателями. Есть разные случаи. Но каждый сопоставляет меру своего воспитания, порядочности и принимает своё решение», — сказал Сальников в интервью «Татар-информ».

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