Чемпион России Даурен Куруглиев завоевал золото ЧЕ-2023 по борьбе в составе сборной Греции

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Даурен Куруглиев, ныне представляющий сборную Греции, завоевал золотую медаль в весовой категории до 86 кг на чемпионате Европы – 2023, который с 17 по 23 апреля проходит в Загребе (Хорватия).

В решающем поединке он со счётом 3:1 одолел представителя Сан-Марино Майлза Амина.

Отметим, что Куруглиев завоёвывал золото ЧЕ в 2017 году в составе сборной России. За команду Греции он начал выступать перед стартом ЧЕ-2023.

Также сегодня, 20 апреля, медали завоевали бронзовый призёр чемпионатов России Зелимхан Абакаров, ныне представляющий Албанию, и Осман Нурмагомедов, выступающий за Азербайджан. Абакаров стал серебряным призёром по вольной борьбе в весовой категории 61 кг, а Нурмагомедов – также серебряным в весовой категории до 92 кг.