Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион России Даурен Куруглиев завоевал золото ЧЕ-2023 по борьбе в составе сборной Греции

Чемпион России Даурен Куруглиев завоевал золото ЧЕ-2023 по борьбе в составе сборной Греции
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Даурен Куруглиев, ныне представляющий сборную Греции, завоевал золотую медаль в весовой категории до 86 кг на чемпионате Европы – 2023, который с 17 по 23 апреля проходит в Загребе (Хорватия).

В решающем поединке он со счётом 3:1 одолел представителя Сан-Марино Майлза Амина.

Отметим, что Куруглиев завоёвывал золото ЧЕ в 2017 году в составе сборной России. За команду Греции он начал выступать перед стартом ЧЕ-2023.

Также сегодня, 20 апреля, медали завоевали бронзовый призёр чемпионатов России Зелимхан Абакаров, ныне представляющий Албанию, и Осман Нурмагомедов, выступающий за Азербайджан. Абакаров стал серебряным призёром по вольной борьбе в весовой категории 61 кг, а Нурмагомедов – также серебряным в весовой категории до 92 кг.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023