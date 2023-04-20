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В США синхронисты могут выступать в женских турнирах, если идентифицируют себя как женщины

В США синхронисты могут выступать в женских турнирах, если идентифицируют себя как женщины
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Федерация синхронного плавания США (USAAS) приняла решение разрешить спортсменам любой гендерной идентичности участвовать в соревнованиях под своей эгидой в той категории, которая, по их мнению, наиболее точно соответствует их гендерной идентичности.

«USAAS твёрдо верит, что гендерная идентичность, самовыражение и биологические различия никогда не должны препятствовать участию спортсмена в любом аспекте деятельности организации. Все атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях честно, безопасно и на равноправной основе без каких-либо предубеждений. Для участия в турнирах спортсменам не нужно предоставлять доказательства прохождения гормональной терапии или хирургического вмешательства», — говорится в заявлении организации.

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