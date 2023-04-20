Как завершится восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?

Сегодня, 20 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сражается за титул с представителем Китая Дин Лижэнем.

Матч проходит необычайно интересно. Пять из семи прошедших партий завершились победой одного из соперников. В последней на данный момент, седьмой партии Непомнящий обыграл Лижэня белыми фигурами и вышел вперёд в титульном матче – 4-3.

Восьмая партия начнётся в 12:00 мск. Непомнящий будет играть чёрными фигурами. «Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Как завершится восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?»

Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».