Непомнящий: не знаю почему, но стал действовать чрезмерно амбициозно. Сегодня я везунчик

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В этой партии россиянин чёрными фигурами сыграл вничью с китайским шахматистом Дин Лижэнем.
«Я не знаю почему, но я стал действовать чрезмерно амбициозно и сделал несколько ходов, которые почти стоили мне поражения в этой партии. Но хотя бы я получил 0,5 очка. Я полностью упустил из виду ход Лd2. После него я внезапно обнаружил, что чёрные проиграли. Но сегодня я везунчик. У меня прошёл блеф с ходом Фh4. После чего я увидел, что позиция плохая, но не проигрывается форсированно, и у меня есть неплохие шансы избежать поражения. Позже в игре было много неточностей, была почти проигранная позиция. Не могу записать эту партию себе в актив», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
Счёт в матче стал 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера. Девятая партия матча за шахматную корону пройдёт завтра, 21 апреля. На этот раз Непомнящий сыграет белыми фигурами.
- 20 апреля 2023
-
17:19
-
17:12
-
16:58
-
16:32
-
15:55
-
14:59
-
14:33
-
12:58
-
12:03
-
11:05
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:17
-
09:05
-
00:33
-
00:01
- 19 апреля 2023
-
23:43
-
23:36
-
22:37
-
22:27
-
22:02
-
21:46
-
20:29
-
19:23
-
18:46
-
17:59
-
17:48
-
15:45
-
15:20
-
15:09
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40