Непомнящий: не знаю почему, но стал действовать чрезмерно амбициозно. Сегодня я везунчик

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В этой партии россиянин чёрными фигурами сыграл вничью с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

«Я не знаю почему, но я стал действовать чрезмерно амбициозно и сделал несколько ходов, которые почти стоили мне поражения в этой партии. Но хотя бы я получил 0,5 очка. Я полностью упустил из виду ход Лd2. После него я внезапно обнаружил, что чёрные проиграли. Но сегодня я везунчик. У меня прошёл блеф с ходом Фh4. После чего я увидел, что позиция плохая, но не проигрывается форсированно, и у меня есть неплохие шансы избежать поражения. Позже в игре было много неточностей, была почти проигранная позиция. Не могу записать эту партию себе в актив», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Счёт в матче стал 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера. Девятая партия матча за шахматную корону пройдёт завтра, 21 апреля. На этот раз Непомнящий сыграет белыми фигурами.