На 90-м году жизни скончался легендарный тренер по гандболу Борис Акбашев

На 90-м году жизни в больнице в Рейкьявике скончался легендарный тренер по гандболу Борис Акбашев, сообщает пресс-служба ФГР.
Борис Акбашев – один из пионеров отечественного гандбола. С ручным мячом он познакомился во время службы в армии, а уже в 1956 году стал победителем первого чемпионата СССР. В 1962-м Акбашев стал тренером команды МИФИ, на базе которой вскоре был создан клуб «Кунцево». Эту команду он возглавлял 28 лет – до 1980 года. За это время «Кунцево» трижды становилось чемпионом СССР (1966, 1967, 1969 годы) и ещё семь раз попадало в призёры национального первенства.
Акбашев воспитал десятки игроков и тренеров. В их числе олимпийский чемпион Анатолий Федюкин, лучший разыгрывающий ЧМ-1964 Георгий Лебедев, серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Белов, нынешний начальник мужских сборных России, бывший тренер женской сборной СССР, завоевавшей золото ОИ-1980, серебро ОИ-1988 и золото ЧМ-1982, Михаил Луценко.
Борис Акбашев считается одним из создателей современного мужского гандбола в Исландии. В 1980 году он впервые отправился в Исландию по направлению спорткомитета и два сезона работал главным тренером «Валюра». В 1989-м Акбашев вернулся в эту страну. Он тренировал «Брейдаблик», вновь «Валюр», «ИБВ», «Хаукум» и «Фьолнир», выигрывал чемпионат и Кубок страны. Акбашев шесть лет входил в штаб национальной команды, участвовал в организации детских секций. В 1997 он получил исландское гражданство и местное имя Бьярни. До самых последних дней он был увлечён любимым делом, помогал исландским игрокам и клубам, интересовался новостями российского гандбола.
- 21 апреля 2023
-
01:15
-
01:09
-
00:19
- 20 апреля 2023
-
23:35
-
22:29
-
21:25
-
21:05
-
20:37
-
20:06
-
19:32
-
18:57
-
18:44
-
17:19
-
17:12
-
16:58
-
16:32
-
15:55
-
14:59
-
14:33
-
12:58
-
12:03
-
11:05
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:17
-
09:05
-
00:33
-
00:01
- 19 апреля 2023
-
23:43
-
23:36
-
22:37
-
22:27
-
22:02
-
21:46