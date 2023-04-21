На 90-м году жизни скончался легендарный тренер по гандболу Борис Акбашев

На 90-м году жизни в больнице в Рейкьявике скончался легендарный тренер по гандболу Борис Акбашев, сообщает пресс-служба ФГР.

Борис Акбашев – один из пионеров отечественного гандбола. С ручным мячом он познакомился во время службы в армии, а уже в 1956 году стал победителем первого чемпионата СССР. В 1962-м Акбашев стал тренером команды МИФИ, на базе которой вскоре был создан клуб «Кунцево». Эту команду он возглавлял 28 лет – до 1980 года. За это время «Кунцево» трижды становилось чемпионом СССР (1966, 1967, 1969 годы) и ещё семь раз попадало в призёры национального первенства.

Акбашев воспитал десятки игроков и тренеров. В их числе олимпийский чемпион Анатолий Федюкин, лучший разыгрывающий ЧМ-1964 Георгий Лебедев, серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Белов, нынешний начальник мужских сборных России, бывший тренер женской сборной СССР, завоевавшей золото ОИ-1980, серебро ОИ-1988 и золото ЧМ-1982, Михаил Луценко.

Борис Акбашев считается одним из создателей современного мужского гандбола в Исландии. В 1980 году он впервые отправился в Исландию по направлению спорткомитета и два сезона работал главным тренером «Валюра». В 1989-м Акбашев вернулся в эту страну. Он тренировал «Брейдаблик», вновь «Валюр», «ИБВ», «Хаукум» и «Фьолнир», выигрывал чемпионат и Кубок страны. Акбашев шесть лет входил в штаб национальной команды, участвовал в организации детских секций. В 1997 он получил исландское гражданство и местное имя Бьярни. До самых последних дней он был увлечён любимым делом, помогал исландским игрокам и клубам, интересовался новостями российского гандбола.