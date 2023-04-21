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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин перенёс операцию на плече

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин перенёс операцию на плече
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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала об операции олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Дениса Аблязина. Специалист подчеркнула, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

«Я созвонилась с Денисом, которому в четверг прооперировали правое плечо в Москве в одной из клиник ФМБА. Он мне сказал, что операция прошла успешно, уже завтра его должны выписать. Срок восстановления составит не менее трёх месяцев. Зная бойцовский характер Аблязина, можно предположить, что к Кубку России в конце августа он вполне способен подготовиться», — приводит слова Родионенко ТАСС.

30-летний Аблязин получил травму плеча на чемпионате России, который прошёл в начале марта в Казани. Напомним, спортсмен является олимпийским чемпионом 2020 года в командном многоборье.

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