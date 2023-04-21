Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин перенёс операцию на плече

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала об операции олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Дениса Аблязина. Специалист подчеркнула, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

«Я созвонилась с Денисом, которому в четверг прооперировали правое плечо в Москве в одной из клиник ФМБА. Он мне сказал, что операция прошла успешно, уже завтра его должны выписать. Срок восстановления составит не менее трёх месяцев. Зная бойцовский характер Аблязина, можно предположить, что к Кубку России в конце августа он вполне способен подготовиться», — приводит слова Родионенко ТАСС.

30-летний Аблязин получил травму плеча на чемпионате России, который прошёл в начале марта в Казани. Напомним, спортсмен является олимпийским чемпионом 2020 года в командном многоборье.