Гимнастка Гадирова: отсутствие россиян — шанс взять медаль в командных соревнованиях на ОИ

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио британская гимнастка Джессика Гадирова выразила мнение, что отсутствие российских гимнастов открывает двери для других стран, которые могут побороться за медали в командных соревнованиях на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Отсутствие России определённо даёт нам шанс получить потенциальную медаль в командных соревнованиях. Надеюсь, золотую. Это помогает, но кажется, что без россиян стало пусто, потому что они всегда на вершине. Они невероятные гимнасты, за которыми интересно наблюдать. Они показывают потрясающие упражнения», — приводит слова Гадировой BBC.

На недавно завершившемся чемпионате Европы Джессика завоевала три золотые медали (личное многоборье, вольные упражнения, команда).

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Согласно им атлеты могут выступать в нейтральном статусе, если они не оказывают поддержки СВО и не имеют контракта с вооружёнными силами.