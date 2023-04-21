Ян Непомнящий — о ничьей в 9-й партии: так и не смог найти какого-то решающего удара

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат девятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан).

Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем. Партия получилась самой длинной в матче и завершилась на 82-м ходу.

«На выходе из дебюта у меня не было перевеса, но после хода чёрных Лb8 у белых появилась отличная инициатива. Было несколько способов перестройки, но я так и не смог найти какого-то решающего удара или хорошей тактики, и в итоге мы пришли к сухой, ничейной позиции. В эндшпиле, возможно, всё выглядело опасно для чёрных, но белым было не так просто двигать свои пешки вперёд. Вероятно, на доске была ничья.

Берлинский вариант не стал для меня сюрпризом. Всё-таки это один из основных дебютов моего соперника. Было бы странно, если бы это меня удивило», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Счёт в матче – 5-4 в пользу россиянина. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнётся, как обычно, в 12:00 мск.