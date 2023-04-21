Тренер «Локомотива: надеемся на ещё одну домашнюю победу, чтобы вернуться в Казань

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над казанским «Зенитом» в третьем матче полуфинальной серии чемпиона России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:0 (25:18, 27:25, 25:23) и сократил отставание в серии до трёх побед – 1-2. Четвёртый матч пройдёт в Новосибирске в воскресенье, 23 апреля, пятый, если понадобится, – 27 апреля в Казани.

«Трибуны и есть оценка того, как команда сегодня играла и как отстаивала себя на площадке. Думаю, что игра оказалась похожа на ту, что была в Казани. Только концовки сегодня были наши, там же были казанские. Несмотря на то что и там и там игры были по 3-0, борьба была серьёзная. Думаю, болельщикам такое нравится. Надеемся на ещё одну домашнюю победу, чтобы вернуться в Казань. Отдохнём сегодня и послезавтра опять в бой», — передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.