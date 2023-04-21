«В конечном итоге всё упрётся в политику». Лесун — о возможном допуске россиян на турниры

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по современному пятиборью Александр Лесун отреагировал на возможный допуск российских спортсменов на международные соревнования на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее о подобных планах заявили в Международном союзе современного пятиборья (UIPM).

«Новость очень радует, но пока не будет стартов с российскими спортсменами, всё это вилами по воде. Реакция пока что сдержанная. Есть ощущение, что в конечном итоге всё упрётся в политику. Вдруг условные англичане не дадут нам визу. Но современное пятиборье не может развиваться и иметь классные результаты без России и Беларуси.

Достаточно просто открыть протоколы чемпионатов мира последних лет. Если не брать в расчёт прошлый год, где нас не было, то три последних чемпионата мира в женском зачёте выигрывали белоруски. Ещё годом раньше побеждала россиянка. Вот и весь ответ, это просто факт, с которым не поспоришь.

Есть ли сейчас отток спортсменов? Я работаю тренером в федерации и отвечаю за фехтование, но пока прошло слишком мало времени, чтобы можно было с уверенностью сказать, что пошли какие-то движения. Пока непонятно, что ждать.

Какие ближайшие международные соревнования вас ждут? Кубок Леднёва между Россией и Беларусью. Пока только двигаемся в этом направлении», – приводит слова Лесуна Metaratings.