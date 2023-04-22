«Чувствуем вкус камбэка». Блокирующий «Локомотива» Куркаев — о победе над «Зенитом»

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал победу над казанским «Зенитом» в третьем матче полуфинальной серии чемпиона России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
«Сухая победа по счёту, но очень мокрая и потная по нашей отдаче (смеётся). Мы смогли сыграть в свою игру, которую показывали последнее время дома, но не смогли показать в Казани. Подача, приём и блок были на уровне. Всё, что требовал от нас тренер, получилось. Конечно, где-то неровные были моменты, но и зенитовцы пытались перевернуть ход матча. Рад, что именно эмоционально стояли до конца, всегда бились. Наш зал несёт нас вперёд, смысла сдаваться нет – нужно только «газовать». Мы взяли этот матч, чувствуем вкус камбэка и постараемся дальше побеждать», — передаёт слова Куркаева корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
«Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:0 (25:18, 27:25, 25:23) и сократил отставание в серии до трёх побед – 1-2.
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