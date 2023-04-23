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Матыцин: Россия создаёт современную антидопинговую систему, несмотря на нападки ВАДА

Матыцин: Россия создаёт современную антидопинговую систему, несмотря на нападки ВАДА
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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о работе над усовершенствованием антидопинговой системы в стране. Министр подчеркнул, что работа в этом вопросе ведётся, несмотря на непростые отношения со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Если Госдума приняла такой закон, то однозначно он сохраняет актуальность. В Госдуму правительством был внесён частично подготовленный министерством спорта законопроект, обсуждён и согласован с другими ведомствами, и я считаю, что он послужит целям укрепления борьбы с допингом, утверждения принципов чистого спорта. Россия, несмотря на нападки и сложные отношения с ВАДА, создаёт современную, высокотехнологичную систему, в которой работают профессиональные кадры, и совершенствование законодательной базы позволит ещё более эффективно решать задачи, которые стоят перед агентством», — приводит слова Матыцина ТАСС.

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