Погачар получил переломы двух костей в результате падения на «Льеж-Бастонь-Льеж»

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар получил переломы левой лопаточной и лунной костей после падения на классической шоссейной однодневке «Льеж-Бастонь-Льеж».
Сообщается, что перелом лопатки потребует операции, которую спортсмен перенесёт уже сегодня.
Погачар — двукратный победитель генеральной классификации «Тур де Франс» (2020 и 2021), бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в групповой гонке.
Победителем гонки стал бельгиец Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick Step, показавший результат 6:15.49. Второе место занял британец Томас Пидкок, представляющий Ineos Grenadiers, с отставанием от лидера на 1.06 минуты. Бронзу завоевал колумбиец Сантьяго Буитраго (Bahrain – Victorious), финишировавший в одно время с Пидкоком.
Российский велогонщик Александр Власов (BORA – hansgrohe) показал лишь 46-й результат.
Льеж-Бастонь-Льеж. Итоги
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 6:15.49.
2. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) – отставание 1.06 минуты.
3. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – то же время.
4. Бен Хили (Ирландия, EF Education-EasyPost) +1.08.
5. Валентин Мадуа (Франция) + 1.24.
46. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) + 6.50.
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