Хиггинс разгромил Уилсона в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру

Шотландский снукерист, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, Джон Хиггинс одержал уверенную победу над спортсменом из Англии Кайреном Уилсоном, седьмым снукеристом мира. Встреча прошла в воскресенье, 23 апреля, в театре «Крусибл» и завершилась со счётом 13:2.

В первой сессии встречи Джон Хиггинс вёл в счёте 8:0. Такое преимущество спортсмен обеспечил себе впервые с 2018 года. Шотландский снукерист вышел в свой 17-й четвертьфинал чемпионата мира в карьере.

В 1/4 финала Хиггинс встретится с победителем матча Гэри Уилсон (Англия) — Марк Селби (Англия). Матч этих спортсменов продолжится в понедельник, 24 апреля. Начало встречи — в 21:00 мск.

Счёт первой сессии матча между Уилсоном и Селби — 6:10.