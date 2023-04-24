Тренер Непомнящего: я в шутку предложил Яну взять с собой воду в бутылке из-под водки

Сергей Кишнёв, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал, какой инфоповод они хотели создать.
«Мы с Яном даже пошутили, что и мы можем тему для обсуждения дать: предложил ему в комнату отдыха взять воду не в обычной бутылке, а в бутылке из-под водки или во фляжке для коньяка. Говорю ему: «Представляешь, ты заходишь в комнату, делаешь мощный глоток, как красиво смотреться будет – на весь мир же трансляция идёт». Но у нас всё-таки серьёзное мероприятие, нам пока рано думать о шоу, рано. Далеко до этого», – сказал Кишнёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
23 апреля в Астане (Казахстан) продолжился матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В десятой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь сыграли вничью.
Российский шахматист играл чёрными фигурами. Встреча гроссмейстеров завершилась на 45-м ходу ничейным результатом.
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