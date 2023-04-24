Непомнящий — Лижэнь: во сколько 11-я партия матча за шахматную корону, где смотреть

Сегодня, 24 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт 11-я партия матча за титул чемпиона мира по шахматам 2023 года между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.
Партия, как и все остальные, начнётся в 12:00 мск. Следите за ней на «Чемпионате»! Кроме того, трансляция 11-й партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».
Напомним, десятая партия титульного поединка завершилась ничьей, Непомнящий играл чёрными фигурами. Счёт в матче 5,5-4,5 в пользу российского гроссмейстера. В 11-й партии Непомнящий сыграет белым цветом.
Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
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