«Зенит» — «Динамо»: во сколько матч 1/2 финала мужской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 24 апреля, в Санкт-Петербурге состоится третий матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги между местным «Зенитом» и московским «Динамо». В первых двух матчах серии столичный коллектив добился победы со счётом 3:2 и 3:0. Счёт в серии – 2-0 в пользу «Динамо».
На предварительном этапе команды заняли второе и третье места соответственно и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в трёх матчах обыграл «Динамо-ЛО» (3:0, 1:3, 3:0), а «Динамо» потребовалось два матча для победы над «Факелом» (3:0, 3:1).
Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. В случае победы «Динамо» третий матч может стать последним. Если понадобится четвёртый, он состоится завтра, 25 апреля, в Санкт-Петербурге, пятый – 28 апреля в Москве.
24 апреля полуфинал «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) начнётся в 19:00 мск и будет показан в прямом эфире на телеканалах «Матч! Игра» и «Матч! Cтрана».
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