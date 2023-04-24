Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в четвёртой партии подряд

Сегодня, 24 апреля, в Астане (Казахстан) завершилась 11-я партия в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем. Гроссмейстеры вновь сыграли вничью. Этот результат стал уже четвёртым подряд ничейным исходом в рамках титульного матча.

В 11-й партии российский шахматист играл белыми фигурами. Встреча гроссмейстеров завершилась на 39-м ходу ничейным результатом. Счёт в матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится послезавтра, 26 апреля, и начнётся в 12:00 мск. В этой партии Непомнящий сыграет чёрным цветом.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».