Гроссмейстер Дубов: фото «Астана зовёт» Магнус выложил, видимо, в состоянии подпития

Российский гроссмейстер Даниил Дубов, который в 2021 году входил в штаб Магнуса Карлсена во время чемпионского матча норвежца с Яном Непомнящим, отреагировал на публикацию 16-го чемпиона мира в соцсетях с подписью «Астана зовёт».

20 июля 2022 года Карлсен отказался от защиты титула, что вызвало большой резонанс. В итоге победитель турнира претендентов Непомнящий играет с китайцем Дин Лижэнем. После 11 партий впереди Непомнящий – 6:5.

«Я с Карлсеном, как уже сказал, не обсуждал то, что здесь происходит. Фото «Астана зовёт» Магнус выложил, видимо, в состоянии подпития, но глобально ему наплевать на матч, мне кажется. Меня смешит, как люди всерьёз обсуждают, вернётся он в чемпионский цикл или не вернётся. Особенно смешно это выглядит, если выиграет Ян, а его победа очень реальна. Люди, вы правда думаете, что Магнус отказался от матча с Яном, а теперь пойдёт играть тяжелейший отбор, чтобы выйти на того же соперника, от которого он отказался?! Не знаю, навсегда или нет, но Карлсен поставил основательную точку. На мой взгляд, качество партий матча в Астане вызывает у него улыбку», — сказал Дубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.