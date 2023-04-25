«Выглядит драмой, но мало на что влияет». Дубов — о возможном сливе подготовки Дин Лижэня

Российский гроссмейстер Даниил Дубов, который работает в статусе официального комментатора ФИДЕ на матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем, высказался об утечке информации о предматчевой стратегии китайского шахматиста.

«Масштаб события я бы не переоценивал. Я помогал Магнусу во время его матча с Фабиано Каруаной, и где-то мелькнуло видео, в котором было засвечено название файлов с партиями, которые разбирал американец. Ну и что? Мы предполагали, что эту линию они смотрели. Ну узнали мы об этом, но глобально ничего не поменялось. В данной ситуации с партиями на Lichess – ну интересно посмотреть, да. Вот только надо учитывать, что партии были сыграны не вчера, и несколько наивно предполагать, что с тех пор не было сделано никаких уточнений. Что-то ведь могли пересмотреть, какие-то позиции оценить иначе. Со стороны это выглядит драмой, но для профессионалов это мало на что влияет. Именно поэтому я и не верю, что это специальный слив, потому что это бессмысленно. Не будет же команда Непомнящего в панике садиться и анализировать день и ночь все 70 партий. Посмотрели на эти линии – так в любом случае какой-то план у команды Яна был на них, просто ещё раз оценили», — сказал Дубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.