Дубов: в Дубае Непомнящий играл с лучшим шахматистом в истории и ни в чём ему не уступал

Российский гроссмейстер Даниил Дубов, который в 2021 году входил в штаб Магнуса Карлсена во время чемпионского матча норвежца с Яном Непомнящим, оценил игру соотечественника в предыдущем матче за мировую шахматную корону.
«В Дубае в первых шести матчах Ян Непомнящий играл несравнимо лучше, чем в Астане. Он играл с лучшим шахматистом в истории и ни в чём ему не уступал. После поражения в той рекордной по продолжительности партии открылся люк, и он проиграл дальше очень много. Однако до концовки шестой партии Непомнящий действовал на фантастическом уровне. Это ведь не одна, не две партии, а шесть! И Ян не проигрывал раз в три дня, хотя играл с гораздо более сильным шахматистом. Концовку того матча, правда, он играл хуже, чем сейчас. Так что многое зависит и от оппонента, и от течения матча», — сказал Дубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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