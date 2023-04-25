Константин Брянский подвёл итоги полуфинала ЧР по волейболу с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский подвёл итоги полуфинальной серии чемпионата России по волейболу с санкт-петербургским «Зенитом».
Бело-голубым потребовалось всего три матча, чтобы выиграть полуфинальное противостояние у «Зенита» с берегов Невы (3:2, 3:0, 3:0). В третьем матче «Динамо» одержало победу со счётом 3:0 (25:19, 36:34, 25:23).
«Матч был очень важен для нас, победа в нём открыла дорогу в финал. Все знают, что у нас очень много риска на подаче, на этот раз у нас за три партии 23 потери и всего один эйс. Однако мы смогли добиться самого важного: отодвинули связку соперника от сетки, после чего справились с контратакой», — сказал Брянский после завершения полуфинальной серии.
В финале «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом».
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