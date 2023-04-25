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«Мне бы после такого посоветовали закончить с шахматами». Дубов — о первом поражении Дина

«Мне бы после такого посоветовали закончить с шахматами». Дубов — о первом поражении Дина
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Российский гроссмейстер Даниил Дубов, который работает в статусе официального комментатора ФИДЕ на матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем, высказался о поражении представителя Китая во второй партии противостояния.

«Если бы я в 13 лет проиграл такую партию, как вторая в этом матче, мне бы посоветовали закончить с шахматами. Вторую партию можно сравнить с поединком профессионального боксёра с любителем. Я бы очень расстроился, если бы проиграл такую партию в блиц или пьяным и обкуренным», — сказал Дубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

После 11 партий впереди Непомнящий – 6:5. 12-я партия пройдёт в среду, 26 апреля, белые фигуры будут у Лижэня.

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