«На порядки меньше, чем в футболе». Тренер сборной России рассказал о зарплатах регбистов

Главный тренер «Енисея» и сборной России по регби Александр Первухин рассказал о зарплатах регбистов в России.

«Понятно, что у нас на порядки зарплаты ниже, чем в футболе. Когда я сам играл, зарплаты вообще были небольшими, как у рабочих – хочешь, туда иди, хочешь – сюда. На сегодняшний момент стало лучше. Лучшие игроки сегодня получают порядка 300 тысяч рублей в месяц. Это близко к максимуму. Что-то может выбиваться, но это сумма для лучших игроков. И даже легионеры в неё укладываются.

Но регби никогда за деньгами не бежало. В той же Англии регби до последнего не становилось профессиональным спортом, чтобы в эту мужскую борьбу не вмешивались деньги. Англичане как родоначальники вида спорта считали, что так правильно. Но жизнь заставила. Всё равно надо же зарабатывать.

На западе есть серьёзные спонсоры, те же шейхи, но и там регби с финансовой точки зрения всегда разительно уступало футболу, несмотря на то что на матчи собираются полные стадионы по 70–80 тыс. человек. На Кубке шести наций вообще как-то было зрителей чуть ли не больше, чем на Супербоуле!» — сказал Первухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.