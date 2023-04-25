«Нам нужно ориентироваться на 2031 год». Первухин — о работе в сборной России по регби

Главный тренер регбийного клуба «Енисей» и сборной России по регби Александр Первухин рассказал о планах сборной России на подготовку и соревнования в будущем.
«Сейчас стоит два базовых вопроса. Если в 2024 году (а это уже следующий год!) нас не допустят к отборочным соревнованиям, то это означает, что Кубок мира 2027 года пройдёт без нас. Даже если к этому моменту нас вернут в большой спорт, то мы в этом турнире участвовать никак не сможем. Так что нам нужно ориентироваться на Кубок мира – 2031 и отборочные соревнования 2028–2029 годов. Поэтому сейчас у нас возникает необходимость в сборной, в которой игрокам максимум по 25–26 лет. Вот мы и формируем команду с таким прицелом на будущее и её периодически готовим. В этом сезоне у нас запланировано три тренировочных сбора, два уже успешно прошли.
Второй важный вопрос – это подготовка тренерских кадров молодёжных команд. Уже на первых сборах мы провели занятия с тренерскими штабами сборных. Все команды должны работать в одном тактическом ключе. 17-летние должны играть так же, как и основная сборная. Это моё видение как главного тренера. Речь не идёт о том, чтобы всем играть в точности одни и те же комбинации, но тактические принципы должны быть схожими», — сказал Первухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
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