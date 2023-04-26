«Сказывается отсутствие практики». Чемпионка мира по блицу оценила уровень игры Хоу Ифань

Чемпионка мира по блицу казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева высказалась об уровне игры четырёхкратной чемпионки мира по шахматам среди женщин китаянки Хоу Ифань.

«Когда Хоу Ифань ушла из шахмат, или, лучше сказать, приостановила карьеру, она была безоговорочно сильнейшей. Такой доминации ни до, ни после неё не было. За исключением, наверное, Юдит Полгар, но Юдит не играла с женщинами. Хоу Ифань до сих пор остаётся одной из сильнейших шахматисток мира, но в её случае сказывается отсутствие практики. Многие другие шахматисты, даже завершившие большую карьеру, всё ещё играют, а Хоу Ифань преподаёт в университете. Думаю, если она решит возобновить карьеру и будет играть постоянно, её шахматная сила может вернуться. Поживём – увидим», — сказала Асаубаева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.