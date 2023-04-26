Непомнящий: там возникал настоящий хаос, но я решил, что всё в порядке

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал итоги 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. В ней россиянин проиграл китайскому шахматисту Дин Лижэню, упустив внушительное преимущество в середине встречи.

«Это не лучшая вещь: проигрывать предполагаемо выигранную позицию. У меня был вариант упростить позицию, но почему-то я решил пойти на форсированное продолжение с осложнениями. Да, там возникал настоящий хаос, но я решил, что всё в порядке.

Моя позиция выглядела как выигрывающая. Я думал, что атака на королевском фланге не срабатывает, но она выглядела многообещающей. Но в любом случае, если вы выигрываете, то нужно играть точно до самого конца. А я сегодня не был точен», — сказал Непомнящий на пресс-конференции сразу после окончания партии.

Напомним, в рамках матча предусмотрено 14 партий в основное время. В случае ничьей будет проведён тай-брейк, включающий в себя четыре партии. Сейчас в матче ничья — 6:6.