Левон Аронян дал совет Яну Непомнящему после его зевка в 12-й партии матча за титул

Чемпион мира по рапиду и блицу разных лет, бывший армянский, а ныне американский гроссмейстер Левон Аронян дал совет россиянину Яну Непомнящему после обидного поражения в 12-й партии матча за звание чемпиона мира — 2023, где он сражается с китайцем Дин Лижэнем.
Благодаря победе Лижэнь смог сравнять счёт в матче — 6:6. 13-я партия матча за шахматную корону состоится завтра, 27 апреля.
«У меня было очень много подобных зевков. Могу сказать, что ничего более страшного в карьере шахматиста нет. Это как не забить пенальти в финале чемпионата мира по футболу или смазать два штрафных броска в концовке важнейшего баскетбольного матча.
Что сейчас делать Яну? Выплеснуть всю энергию, основательно себя наказать и простить», — сказал Аронян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 26 апреля 2023
-
23:19
-
22:06
-
22:00
-
21:14
-
21:00
-
21:00
-
20:19
-
19:59
-
19:47
-
18:40
-
18:26
-
16:36
-
16:19
-
16:18
-
16:12
-
15:51
-
15:09
-
14:37
-
13:02
-
11:45
-
11:20
-
11:09
-
11:05
-
10:55
-
10:35
-
09:57
-
09:50
-
09:31
-
09:05
-
00:58
-
00:18
- 25 апреля 2023
-
23:45
-
23:23
-
22:56
-
22:23