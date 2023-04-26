Левон Аронян дал совет Яну Непомнящему после его зевка в 12-й партии матча за титул

Чемпион мира по рапиду и блицу разных лет, бывший армянский, а ныне американский гроссмейстер Левон Аронян дал совет россиянину Яну Непомнящему после обидного поражения в 12-й партии матча за звание чемпиона мира — 2023, где он сражается с китайцем Дин Лижэнем.

Благодаря победе Лижэнь смог сравнять счёт в матче — 6:6. 13-я партия матча за шахматную корону состоится завтра, 27 апреля.

«У меня было очень много подобных зевков. Могу сказать, что ничего более страшного в карьере шахматиста нет. Это как не забить пенальти в финале чемпионата мира по футболу или смазать два штрафных броска в концовке важнейшего баскетбольного матча.

Что сейчас делать Яну? Выплеснуть всю энергию, основательно себя наказать и простить», — сказал Аронян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.