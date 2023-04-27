Непомнящий — Лижэнь: во сколько 13-я партия матча за шахматную корону, где смотреть

Сегодня, 27 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт 13-я партия матча за титул чемпиона мира по шахматам 2023 года между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

Партия, как и все остальные, начнётся в 12:00 мск. Следите за ней на «Чемпионате»! Кроме того, трансляция 13-й партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».

Напомним, 12-я партия титульного поединка завершилась победой китайского гроссмейстера, Непомнящий играл чёрными фигурами.

На данный момент счёт в матче равный – 6-6. В 13-й партии Непомнящий сыграет белым цветом.

Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».