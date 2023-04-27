Накануне россиянин потерпел болезненное поражение. Сумеет ли он восстановиться и добиться нужного для себя результата, играя белыми?

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящий перенесёт удар судьбы? LIVE

В четверг, 27 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В 13-й партии россиянин сыграет белыми фигурами.

Накануне шахматисты сыграли крайне драматичную партию: Непомнящий чёрными на выходе из дебюта добыл преимущество, но растерял его за пару ходов, а потом ещё одним ходом сразу проиграл в равной позиции. Счёт в матче сравнялся — 6:6. Но самое неприятное, что Ян получил психологический удар. Сможет ли он с ним справиться в предпоследней классической партии?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 и расскажет обо всём интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Следите за матчем вместе с нами.