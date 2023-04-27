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Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023, Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: онлайн-трансляция 13-й партии 27 апреля 2023

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящий перенесёт удар судьбы? LIVE
Ангелина Николаева Михаил Чесалин
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Ян Непомнящий, ЧМ-2023 по шахматам
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Накануне россиянин потерпел болезненное поражение. Сумеет ли он восстановиться и добиться нужного для себя результата, играя белыми?

В четверг, 27 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В 13-й партии россиянин сыграет белыми фигурами.

Накануне шахматисты сыграли крайне драматичную партию: Непомнящий чёрными на выходе из дебюта добыл преимущество, но растерял его за пару ходов, а потом ещё одним ходом сразу проиграл в равной позиции. Счёт в матче сравнялся — 6:6. Но самое неприятное, что Ян получил психологический удар. Сможет ли он с ним справиться в предпоследней классической партии?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 и расскажет обо всём интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Следите за матчем вместе с нами.

Расписание матча за звание чемпиона мира - 2023
Live Ангелина Николаева

До начала партии остаётся ещё больше двух часов. Предлагаем почитать эксклюзивное интервью «Чемпионата» с Даниилом Дубовым, который ещё два года назад помогал Карлсену обыграть Непомнящего в матче за звание чемпиона мира.

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09:33 Ангелина Николаева

О низком качестве 12-й партии высказался и директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Скажу честно, партия была плохая. Китаец сегодня ошибся первым на ровном месте, и ошибся очень серьёзно. В тот момент все начали потирать руки, потому что матч мог закончиться в нашу пользу. Но история не терпит сослагательного наклонения. Следом за китайцем ошибся Ян, затем снова китаец. В сегодняшнем матче было как минимум четыре результативные ошибки. Но, в конце концов, счёт только сравнялся, поэтому точно не надо посыпать голову пеплом, впереди ещё две партии.
09:25 Ангелина Николаева

Лижэнь отметил, что в игре было множество ошибок.

Я согласен с тем, что качество игры было очень низким, но не могу сказать, что я сильно нервничал. Кажется, это была очень важная игра, но я вообще этого не ощущал. Я сказал себе, что важно сосредоточиться на шахматах, поэтому никаких эмоций не было. Но я понимаю, что игра была достаточно большой, с множеством ошибок. Я не понял, почему после 26… b4 Ян не сыграл 27… Kf3. Это сильно облегчило мне игру, позволило моему ферзю выбраться на хорошее поле. После 30… Ce4 мне показалось, что у меня уже игра получше.
09:24 Ангелина Николаева

Вот так Непомнящий прокомментировал итоги 12-й партии.

Это не лучшая вещь: проигрывать предполагаемо выигранную позицию. У меня был вариант упростить позицию, но почему-то я решил пойти на форсированное продолжение с осложнениями. Да, там возникал настоящий хаос, но я решил, что всё в порядке. Моя позиция выглядела как выигрывающая. Я думал, что атака на королевском фланге не срабатывает, но она выглядела многообещающей. Но в любом случае, если вы выигрываете, то нужно играть точно до самого конца. А я сегодня не был точен.
09:16 Ангелина Николаева

12-ю партию можно назвать одной из самых драматичных в противостоянии Непомнящего и Лижэня. Играя чёрными, Ян был буквально в шаге от выигрыша, однако из-за ошибки не смог добиться даже ничейного результата. Подробный анализ партии в материале Дмитрия Кряквина.

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09:04 Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья! Уже сегодня в Астане пройдёт 13-я партия матча за звание чемпиона мира. После обидного поражения в 12-й партии, Непомнящий постарается вернуть преимущество в счёте, тем более сегодня россиянин играет белыми фигурами.

Удастся ли Яну отойти от поражения и показать игру уровня чемпиона мира, узнаем совсем скоро!

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