Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящий перенесёт удар судьбы? LIVE

В четверг, 27 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В 13-й партии россиянин сыграет белыми фигурами.
Накануне шахматисты сыграли крайне драматичную партию: Непомнящий чёрными на выходе из дебюта добыл преимущество, но растерял его за пару ходов, а потом ещё одним ходом сразу проиграл в равной позиции. Счёт в матче сравнялся — 6:6. Но самое неприятное, что Ян получил психологический удар. Сможет ли он с ним справиться в предпоследней классической партии?
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 и расскажет обо всём интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Следите за матчем вместе с нами.
До начала партии остаётся ещё больше двух часов. Предлагаем почитать эксклюзивное интервью «Чемпионата» с Даниилом Дубовым, который ещё два года назад помогал Карлсену обыграть Непомнящего в матче за звание чемпиона мира.
О низком качестве 12-й партии высказался и директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
Скажу честно, партия была плохая. Китаец сегодня ошибся первым на ровном месте, и ошибся очень серьёзно. В тот момент все начали потирать руки, потому что матч мог закончиться в нашу пользу. Но история не терпит сослагательного наклонения. Следом за китайцем ошибся Ян, затем снова китаец. В сегодняшнем матче было как минимум четыре результативные ошибки. Но, в конце концов, счёт только сравнялся, поэтому точно не надо посыпать голову пеплом, впереди ещё две партии.
Лижэнь отметил, что в игре было множество ошибок.
Я согласен с тем, что качество игры было очень низким, но не могу сказать, что я сильно нервничал. Кажется, это была очень важная игра, но я вообще этого не ощущал. Я сказал себе, что важно сосредоточиться на шахматах, поэтому никаких эмоций не было. Но я понимаю, что игра была достаточно большой, с множеством ошибок. Я не понял, почему после 26… b4 Ян не сыграл 27… Kf3. Это сильно облегчило мне игру, позволило моему ферзю выбраться на хорошее поле. После 30… Ce4 мне показалось, что у меня уже игра получше.
Вот так Непомнящий прокомментировал итоги 12-й партии.
Это не лучшая вещь: проигрывать предполагаемо выигранную позицию. У меня был вариант упростить позицию, но почему-то я решил пойти на форсированное продолжение с осложнениями. Да, там возникал настоящий хаос, но я решил, что всё в порядке. Моя позиция выглядела как выигрывающая. Я думал, что атака на королевском фланге не срабатывает, но она выглядела многообещающей. Но в любом случае, если вы выигрываете, то нужно играть точно до самого конца. А я сегодня не был точен.
12-ю партию можно назвать одной из самых драматичных в противостоянии Непомнящего и Лижэня. Играя чёрными, Ян был буквально в шаге от выигрыша, однако из-за ошибки не смог добиться даже ничейного результата. Подробный анализ партии в материале Дмитрия Кряквина.
Добрый день, дорогие друзья! Уже сегодня в Астане пройдёт 13-я партия матча за звание чемпиона мира. После обидного поражения в 12-й партии, Непомнящий постарается вернуть преимущество в счёте, тем более сегодня россиянин играет белыми фигурами.
Удастся ли Яну отойти от поражения и показать игру уровня чемпиона мира, узнаем совсем скоро!
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