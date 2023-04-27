Александр Медведев возглавил Наблюдательный совет гандбольного «Зенита»

Перед стартом плей-офф чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги в санкт-петербургском «Зените» произошли структурные изменения. В целях долгосрочного планирования и перспективного развития был создан Наблюдательный совет, который возглавил генеральный директор футбольного «Зенита» Александр Медведев.

В состав совета вошли генеральный директор Группы «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин, заместитель генерального директора, исполнительный директор ФК «Зенит» Максим Погорелов, директор ГК «Зенит» Сергей Зиза.

«Мы очень рады, что нашу зенитовскую семью наконец пополнил и гандбольный клуб. Гандбол в Северной столице имеет давние и хорошие традиции. Среди воспитанников городского гандбола есть олимпийские чемпионы, победители мировых первенств. Меньше чем через месяц будет отмечаться 30-летие золотых медалей «Невы» в первом чемпионате России. И мы уверены, что с новым для себя именем петербургский гандбол добьётся немало новых, ещё более громких успехов. А стабильно высокие результаты как на взрослом, так и на молодёжном уровне станут отражением качественного развития этого динамичного и захватывающего вида спорта в Санкт-Петербурге», — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».