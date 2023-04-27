«Динамо-ЛО» стало соперником «Белогорья» в серии за пятое место в ЧР по волейболу

Волейболисты «Динамо-ЛО» в решающем пятом матче полуфинальной серии за 5-8-е места нанесли поражение новоуренгойскому «Факелу» со счётом 3:1 (25:19, 26:28, 25:21, 31:29). За пятое место команда из Ленинградской области сыграет с «Белогорьем».
Напомним, предыдущие четыре матча серии «Динамо-ЛО» — «Факел» не выявили сильнейшего (2:3, 3:0, 0:3, 3:1), и финалист серии за пятое место, которая начнётся 2 мая, определялся в пятой встрече.
«Динамо-ЛО» стало седьмым в регулярном чемпионате. В квалификационных играх команда прошла «Енисей», а в четвертьфинале уступила санкт-петербургскому «Зениту». «Факел» на предварительном этапе стал девятым, но в стыковых матчах справился с «Уралом», а в четвертьфинале проиграл московскому «Динамо».
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Полуфинал за 5-8-е места. Пятый матч
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:1 (25:19, 26:28, 25:21, 31:29).
Счёт в серии – 3-2.
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