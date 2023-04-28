Карлсен: чемпионат мира этого года не доказывает, что длинные шахматы живы и здоровы

Норвежский шахматист, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен рассказал о необходимости совершенствования системы проведения чемпионатов мира по шахматам, а также поделился мнением о ходе турнира в этом году.

«В ФИДЕ хотели обсудить новые форматы соревнований, но из этого обсуждения больше ничего не вышло, отчасти ещё и потому, что слили информацию со встречи, чему я был не рад. Кроме того, любой слив данных — это неправильно.

До того, как я попал на чемпионат мира, я думал, что мне комфортно не играть на чемпионате мира. Я не хотел, чтобы это завладело моей жизнью. Но с 2013 года я устал от формата, а подготовка требовала огромной работы. Новые технологии, такие как суперкомпьютеры, позволяют игрокам глубже погрузиться в теорию, чем раньше. Те приготовления, которые я делал в 2018 году, не стоят «ничего» на нынешнем чемпионате мира.

Я не верю, что ЧМ этого года доказывает, что длинные шахматы живы и здоровы. Здорово, что теперь у нас есть матч, в котором игроки настолько не разрушительны, но, как я это вижу, это не означает, что существующие структурные проблемы были решены. Здесь мы видим, что люди не пытаются быть деструктивными. Я хочу меньше времени на размышления и больше игр каждый день. Проще говоря: есть вещи, которые усложняют подготовку», — приводит слова шахматиста норвежское издание Dagbladet со ссылкой на подкаст NRK «Sjakksnakk».