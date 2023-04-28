Карлсен: чемпионат мира этого года не доказывает, что длинные шахматы живы и здоровы

Норвежский шахматист, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен рассказал о необходимости совершенствования системы проведения чемпионатов мира по шахматам, а также поделился мнением о ходе турнира в этом году.
«В ФИДЕ хотели обсудить новые форматы соревнований, но из этого обсуждения больше ничего не вышло, отчасти ещё и потому, что слили информацию со встречи, чему я был не рад. Кроме того, любой слив данных — это неправильно.
До того, как я попал на чемпионат мира, я думал, что мне комфортно не играть на чемпионате мира. Я не хотел, чтобы это завладело моей жизнью. Но с 2013 года я устал от формата, а подготовка требовала огромной работы. Новые технологии, такие как суперкомпьютеры, позволяют игрокам глубже погрузиться в теорию, чем раньше. Те приготовления, которые я делал в 2018 году, не стоят «ничего» на нынешнем чемпионате мира.
Я не верю, что ЧМ этого года доказывает, что длинные шахматы живы и здоровы. Здорово, что теперь у нас есть матч, в котором игроки настолько не разрушительны, но, как я это вижу, это не означает, что существующие структурные проблемы были решены. Здесь мы видим, что люди не пытаются быть деструктивными. Я хочу меньше времени на размышления и больше игр каждый день. Проще говоря: есть вещи, которые усложняют подготовку», — приводит слова шахматиста норвежское издание Dagbladet со ссылкой на подкаст NRK «Sjakksnakk».
- 28 апреля 2023
-
16:10
-
15:24
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
11:43
-
10:46
- 27 апреля 2023
-
23:53
-
22:40
-
21:37
-
21:10
-
20:22
-
19:44
-
19:14
-
18:19
-
16:53
-
15:51
-
15:40
-
15:15
-
11:27
-
10:23
-
10:05
-
09:55
-
08:35
-
08:10
-
07:50