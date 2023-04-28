Главный тренер ЖГК ЦСКА: нам удалось сегодня победить за счёт командного духа и характера

Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА (Москва) Ольга Акопян прокомментировала победу своей команды над «Ростов-Доном» (34:30) и выход в финал Кубка России.
«Мы проделали огромную работу над ошибками после недавнего поражения от «Ростова». Тот проигрыш в Москве заставил нас по-другому подойти этому матчу. Благодарна девчонкам, что они услышали меня. Сегодня это был действительно один кулак, одна команда. Конечно, хватало ошибок и в защите, и в нападении. Но за счёт командного духа и характера нам удалось сегодня победить», — приводит слова Акопян «Быстрый центр».
Напомним, «Финал четырёх» женского Кубка России проходит в Тольятти. В финале гандболистки армейского клуба сыграют с победителем противостояния «Лада» (Тольятти) — «Звезда» (Звенигород).
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