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Гандболистки «Лады» вышли в финал Кубка России, обыграв «Звезду»

Гандболистки «Лады» вышли в финал Кубка России, обыграв «Звезду»
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В Тольятти прошёл второй полуфинальный матч «Финала четырёх» женского Кубка России по гандболу. Местная «Лада» нанесла поражение звенигородской «Звезде» со счётом 39:32.

Самой результативной в составе хозяек площадки стала Вероника Никитина, забившая девять мячей. Шесть мячей на счету Алёны Амельченко. В составе «Звезды» девять раз отличилась Наталья Никитина, семь мячей забила Марианна Егорова.

В финале, который пройдёт завтра, 29 апреля, «Лада» сыграет с московским ЦСКА, а «Звезда» в матче за третье место встретится с «Ростов-Доном». Напомним, в первом полуфинале армейский клуб оказался сильнее ростовских гандболисток — 34:30.

Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины
Полуфинал

«Лада» (Тольятти) – «Звезда» (Московская область) – 39:32 (19:16).

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