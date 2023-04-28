Главный тренер «Лады»: хочу поздравить Тольятти с выходом в финал, это большой праздник

Главный тренер ЖГК «Лада» (Тольятти) Екатерина Маренникова прокомментировала победу своей команды над звенигородской «Звездой» (39:32) и выход в финал Кубка России.

«В начале матча у нас случился провал. Уверена, что причина в повышенной ответственности, которая лежала на девчонках. Но молодцы, справились. Сумели выдать совсем другой второй тайм. Спасибо каждому игроку команды. Хочу поздравить наших болельщиков, город с выходом в финал. Это большой праздник», — приводит слова Маренниковой «Быстрый центр».

Напомним, «Финал четырёх» женского Кубка России проходит в Тольятти. В финале гандболистки «Лады» сыграют с соперницами из столичного ЦСКА, которые ранее в своём полуфинале обыграли «Ростов-Дон».