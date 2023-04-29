Глава ФИДЕ: Карлсен не выдвигал никаких требований, он просто решил, что ему нужна пауза

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался об отказе норвежца Магнуса Карлсена играть в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

«Магнус вообще не выдвигал ни одного требования, при выполнении которых он был бы готов играть. Я лично с ним общался. Он просто для себя решил, что ему нужна пауза. Мы обсуждали, какие пути развития чемпионского цикла могли быть наиболее эффективными. Но это обсуждение было с ним как с чемпионом мира, а не разговор о наборе требований, при которых он готов сыграть чемпионский матч. Магнус может подтвердить – у нас нормальные рабочие отношения, вполне конструктивные и позитивные.

Магнус остаётся шахматистом. Он подтвердил своё участие в супертурнире в норвежском Ставангере, думаю, будет играть в отдельных турнирах Grand Chess Tour по рапиду и блицу. Про Кубок мира – не знаю, будет ли он участвовать или нет. Думаю, он примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, тем более Магнус – действующий победитель. Он получает от этого удовольствие. А от классического матча за звание чемпиона мира Карлсен перестал получать удовольствие. Именно с этим, думаю, связано его желание сделать перерыв. Но это не значит, что он в какой-то момент не может вернуться», — сказал Дворкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.