«€ 2 млн — существенные деньги». Глава ФИДЕ — о призовом фонде матча за шахматный титул

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о призовом фонде за победу в матче за шахматную корону.

«Прежде всего напомню, что в чемпионских матчах в 2014-2018 годах до прихода нашей команды призовой фонд был один € 1 млн. Мы увеличили его в два раза. Я не считаю, что призовой фонд недостаточен. € 2 млн – существенные деньги. Повышать призовые можно только в том случае, если будем уверены, что сможем выдерживать ту же планку на протяжении длительного времени. Мы видим, какой интерес есть сейчас, какие есть спонсоры и возможности. Немножко повышать призовой фонд возможно, но не радикально. Мы должны следовать за уровнем коммерциализации шахмат и не можем завышать цифры. Тем более есть другие проблемы, существует значительный разрыв между призовыми на мужских и женских турнирах. Скорее, нужно заниматься повышением призовых в женских шахматах, а не мужских. Также есть дефицит призов в турнирах, где участвуют гроссмейстеры чуть ниже уровнем. Там деньги пока недостаточные, чтобы это было их единственным источником существования», — сказал Дворкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.