«Ростов-Дон» стал третьим в Кубке России по гандболу, одержав волевую победу над «Звездой»
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Гандболистки «Ростов-Дона» завоевали бронзовые медали Кубка России. В матче за третье места «Финала четырёх» ростовская команда одержала волевую победу над звенигородской «Звездой» со счётом 37:33.
Самым результативным игроком матча стала гандболистка «Ростов-Дона» Екатерина Зеленкова, забившая 13 мячей. Семь раз у ростовчанок отличилась Юлия Манагарова. В составе «Звезды» лучшей была Марианна Егорова, на счету которой восемь мячей.
Главный трофей в эти минуты разыгрывают московский ЦСКА и тольяттинская «Лада». Напомним, в полуфинале ЦСКА взял верх над «Ростов-Доном» (34:30), а «Лада» одолела «Звезду» (39:32).
Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины
Матч за третье место
«Ростов-Дон» — «Звезда» (Московская область) – 37:33 (15:22).
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