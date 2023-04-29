Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гандболистки ЦСКА второй год подряд выиграли Кубок России

Гандболистки ЦСКА второй год подряд выиграли Кубок России
Комментарии

Гандболистки ЦСКА стали обладательницами Кубка России. В решающем матче «Финала четырёх», который проходил в Тольятти, ЦСКА нанёс поражение местной «Ладе» со счётом 31:27.

Самым результативным игроком матча стала гандболистка ЦСКА Альбина Мурзалиева, забившая 13 мячей. Семь раз отличилась Елена Михайличенко. У «Лады» восемь мячей на счету Валерии Кирдяшевой.

Напомним, ЦСКА второй год подряд выиграл Кубок России. В 2022 году армейский клуб также стал обладателем Суперкубка страны.

Ранее бронзовым призёром Кубка России стал «Ростов-Дон». Напомним, накануне в полуфинале ЦСКА взял верх над ростовскими гандболистками (34:30), а «Лада» одолела «Звезду» (39:32).

Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины
Финал

«Лада» (Тольятти) – ЦСКА (Москва) – 27:31 (15:15).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023