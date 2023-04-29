Гандболистки ЦСКА второй год подряд выиграли Кубок России

Гандболистки ЦСКА стали обладательницами Кубка России. В решающем матче «Финала четырёх», который проходил в Тольятти, ЦСКА нанёс поражение местной «Ладе» со счётом 31:27.

Самым результативным игроком матча стала гандболистка ЦСКА Альбина Мурзалиева, забившая 13 мячей. Семь раз отличилась Елена Михайличенко. У «Лады» восемь мячей на счету Валерии Кирдяшевой.

Напомним, ЦСКА второй год подряд выиграл Кубок России. В 2022 году армейский клуб также стал обладателем Суперкубка страны.

Ранее бронзовым призёром Кубка России стал «Ростов-Дон». Напомним, накануне в полуфинале ЦСКА взял верх над ростовскими гандболистками (34:30), а «Лада» одолела «Звезду» (39:32).

Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины

Финал

«Лада» (Тольятти) – ЦСКА (Москва) – 27:31 (15:15).