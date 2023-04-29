Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в титульном матче, чемпион определится на тай-брейке

В Астане (Казахстан) завершилась 14-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Это последняя партия матча с классическим контролем времени. Белыми фигурами играл китайский гроссмейстер.

14-я партия могла стать решающей для определения победителя, так как счёт после 13 партий был ничейный — 6,5-6,5. Лижэнь допускал ошибки, но Непомнящий никак не мог ими воспользоваться, но при этом не спешил завершать партию. Встреча завершилась вничью, итоговый счёт после 14 партий – 7:7

Завтра, 30 апреля, противостояние Непомнящего и Лижэня продолжится на тай-брейке.