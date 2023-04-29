Противостояние вышло на финишную прямую. Новый чемпион мира может быть определён уже сегодня!

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Последняя партия. Кто победит? LIVE

14-я партия матча за титул чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.

В субботу, 29 апреля в Астане (Казахстан) пройдёт 14-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Это последняя партия матча с классическим контролем времени. Тот, кто её выиграет, станет новым чемпионом мира. В случае ничьей борьба перейдёт на тай-брейк, и судьба титула решится в быстрых шахматах.

Яну Непомнящему сегодня будет чуть сложнее, чем Дин Лижэню, поскольку он в заключительной партии играет чёрными фигурами. Но нервное напряжение будет зашкаливать, и может случиться всё, что угодно.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию 14-й партии матча за звание чемпиона мира и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Следите за великой битвой с нами!