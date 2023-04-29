Непомнящий — о чемпионстве: худшее, что можно сделать, — считать цыплят раньше времени

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал 14-ю партию матча за титул чемпиона мира, который проходит в Астане (Казахстан).

Последняя в матче партия с классическим контролем времени завершилась вничью на 90-м ходу. Непомнящий играл чёрными фигурами. Счёт в матче россиянина с китайцем Дин Лижэнем – 7:7. Завтра, 30 апреля, чемпион определится на тай-брейке.

«Я не понял, что это был за ход — 12.Кg5. Было непохоже, что это сработает. Так что я не играл никаких сомнительных ходов, просто спокойно развивался. Без этого хода белым было бы намного легче играть.

Любой дебют можно играть по-разному. Я думаю, что сегодня был разыгран очень крепкий вариант защиты Нимцовича. Другое дело, что после Kg5 и h4 белые взяли на себя некие обязательства, но всё равно получилась борьба.

Самая сложная партия? Все были сложными, я не могу выделить какую-то одну.

Мысли о чемпионстве? Худшее, что можно сделать, — это считать цыплят раньше времени», — передаёт слова Непомнящего корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.