«Полностью его понимаю». Хоу Ифань — о решении Магнуса Карлсена не играть за титул

Четырёхкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин китаянка Хоу Ифань поделилась мнением о решении норвежца Магнуса Карлсена не участвовать в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

«Честно говоря, я не была удивлена, когда узнала, что Магнус отказался играть чемпионский матч, потому что он уже доказал всем, что он сильнейший в мире в нескольких матчах с разными соперниками. Он решил не проходить это испытание снова, и это его личное решение. Я полностью его понимаю, потому что несколько лет назад оказалась в такой же ситуации.

Вернётся ли он? Понятия не имею. Возможно, он и сам этого сейчас не знает (улыбается)», — сказала Ифань в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.