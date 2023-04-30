«Полностью его понимаю». Хоу Ифань — о решении Магнуса Карлсена не играть за титул
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Четырёхкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин китаянка Хоу Ифань поделилась мнением о решении норвежца Магнуса Карлсена не участвовать в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.
«Честно говоря, я не была удивлена, когда узнала, что Магнус отказался играть чемпионский матч, потому что он уже доказал всем, что он сильнейший в мире в нескольких матчах с разными соперниками. Он решил не проходить это испытание снова, и это его личное решение. Я полностью его понимаю, потому что несколько лет назад оказалась в такой же ситуации.
Вернётся ли он? Понятия не имею. Возможно, он и сам этого сейчас не знает (улыбается)», — сказала Ифань в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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