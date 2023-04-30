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Лучшая шахматистка мира Хоу Ифань ответила на вопрос о возвращении в большой спорт

Лучшая шахматистка мира Хоу Ифань ответила на вопрос о возвращении в большой спорт
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Четырёхкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин китаянка Хоу Ифань сообщила, что не уверена в своём возвращении в большие шахматы.

«Я не могу сказать, что активно играю сейчас. Выступаю на некоторых турнирах, если возникает такая возможность. У меня ведь есть основная работа в университете, и мне нужно получать разрешение, чтобы отлучаться. Но я очень рада, когда получается возвращаться к шахматам и играть за доской.

А что касается возвращения, то в данный момент у меня нет плана. Я имею в виду, что не знаю, вернусь ли я в большие шахматы или нет», — сказала Ифань в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, в 2020 году Ифань стала самым молодым профессором Шэнчжэньского университета.

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