Чемпионка мира Хоу Ифань высказалась о переходе России в Азию в шахматах

Четырёхкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин китаянка Хоу Ифань поделилась мнением о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).
«Как мне кажется, это во многом политическое решение, не только чисто шахматное, – об этом мне особо нечего сказать. Но как игрок я замечу, что переход России повысит уровень конкуренции в Азии, потому что в России очень много сильных спортсменов. Как игроку мне это очень нравится, потому что турниры в Азии станут более сильными и захватывающими», — сказала Ифань в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, Федерация шахмат России стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.
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