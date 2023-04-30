Сборная Украины по дзюдо бойкотирует чемпионат мира — 2023 из-за допуска на него россиян

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва заявил, что его команда бойкотирует чемпионат мира – 2023 из-за допуска на него российских и белорусских спортсменов.

«Мы ждали и надеялись, что здравый смысл одержит победу. Но, к сожалению, победу одержали российские рубли. Наши спортсмены разочарованы, потому что уже и ребята, и девушки начали вес сгонять. Для многих это был первый чемпионат мира», — приводит слова Дубровы Суспiльне Спорт.

Напомним, о том, что Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов для участия в соревнованиях мирового уровня в нейтральном статусе, стало известно вчера, 29 апреля.

Чемпионат мира состоится с 7 по 13 мая в Дохе (Катар). Помимо медалей, спортсмены будут бороться за получение очков, которые будут идти в олимпийский рейтинг — он будет определять отбор на Олимпиаду-2024 в каждой весовой категории.