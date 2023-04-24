Вице-чемпионка ОИ-2020 из России хочет выступать за Узбекистан. Её надо понять и отпустить

Пожалуй, санкции и изоляция влияют на российский спорт не так сильно, как предполагалось в негативных прогнозах, но то тут, то там проскакивают новости, которые напоминают нам, в какой реальности мы сейчас живём.

Российский призёр Олимпиады в Токио в гребле Анна Пракатень приняла решение сменить спортивное гражданство – она будет выступать за Узбекистан.

Грустно? Да. Потеря? Безусловно. Но понять решение Анны можно.

Беларусь – Россия – Узбекистан

Во-первых, стоит вспомнить, что Анна однажды уже меняла паспорт. Будущая чемпионка Европы и вице-чемпионка Олимпиады родилась в Минске, там же выросла как спортсменка и до 2016 года выступала за сборную Беларуси.

И после новости о переходе в Узбекистан всерьёз упрекать Пракатень в том, что она «бросила Россию», никак не получается. В каком-то смысле это некий контракт: Россия забрала себе талантливую спортсменку, та прогрессировала и отплатила медалью Олимпийских игр в Токио. Но в связи с форс-мажором контракт прекратил своё действие, и спортсменка заключает новый.

По-человечески понять её тоже можно. Анне – 31 год. Скорее всего, Олимпиада в Париже станет для неё последней в карьере. А у Анны действительно есть шансы вновь добраться там до медали. Пока ни из России, ни из Беларуси на Игры ехать не дают, поэтому она ищет другой вариант.

Да, уход Анны Пракатень ослабит сборную России. Молодым спортсменкам будет сложнее искать себе новый ориентир. Но останавливать вице-чемпионку Олимпиады, как-то препятствовать её переходу просто нет смысла.

Анна Пракатень Фото: Naomi Baker/Getty Images

«У неё были мысли завершить карьеру»

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин дал ТАСС подробный комментарий по ситуации с переходом Пракатень в Узбекистан.

«Конечно, её уход для команды является серьёзной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно.

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В зимне-весенний период Аня часть времени тренировалась самостоятельно, часть – со сборной. Потом у неё были мысли вообще завершить карьеру, но после она решила представлять Узбекистан, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях. Узбекистанская федерация, с которой мы ещё в прошлом году плотно контактировали, ранее заявляла, что готова принять у себя российских спортсменов, которые хотят сменить гражданство ради получения возможности выступать за рубежом. Но тогда мы сказали своим коллегам, что не будем согласовывать переходы.

Я думаю, в международную федерацию уже обращались, и этот вопрос был рассмотрен. Если международная федерация утвердит переход, то смысла препятствовать выступлению спортсменки за Узбекистан не будет никакого. Существует карантин в 24 месяца, но исполком Международной федерации гребного спорта может его уменьшить в силу обстоятельств, в которых находятся сейчас российские спортсмены, поэтому нельзя исключать, что Пракатень сможет выступить за Узбекистан на Олимпиаде в Париже».